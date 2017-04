Gemeente Oldambt overweegt juridische stappen omtrent noodopvang Beerta

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De gemeente Oldambt bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn in de situatie rondom de noodopvang in Beerta. Oldambt had met COA afgesproken dat ze begin mei met een planning zouden komen voor de ontruiming. COA heeft aangegeven dat ze niet gaan halen, vanwege krimp in de organisatie.





Juridische stappen

De gemeente Oldambt is nu aan het bekijken welke juridische stappen er mogelijk zijn. 'We kunnen naar de vergunning kijken. COA heeft een vergunning gekregen om een bepaalde tijd een noodopvang op te zetten in Beerta. Dat loopt nu af', zegt wethouder Boon.



Lang bekend

De wethouder snapt wel dat een krimp in de organisatie lastig is. 'Ik begrijp het wel, maar het was al lang bekend dat de zaak na een jaar en twee maanden weer ontruimd moest worden. Ze hadden die planning dus allang kunnen maken, maar dat is niet gedaan', aldus de wethouder.



Benieuwd

De gemeente Oldambt verwacht 2 mei nog een planning van het COA te ontvangen. 'We zijn heel benieuwd wat het gaat worden.'



Door: RTV Noord Correctie melden