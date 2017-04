Grote heidebrand bij Gasselte

Op de heide bij bungalowpark Wanderswoud bij Gasselte woedt een grote heidebrand.

Een woordvoerder van de brandweer laat aan RTV Drenthe weten dat er flink opgeschaald is en dat er meerdere korpsen ter plekke zijn.De woordvoerder stelt dat de brandweer er alles aan doet om uitbreiding van het vuur te voorkomen. 'Het gaat nu om een gebied van ongeveer 200 vierkante meter', meldt de brandweer.De brand was moeilijk te bereiken en in eerste instantie kon niet worden geblust, omdat er geen water was. Dat probleem is inmiddels opgelost door het oproepen van zogenoemd 'groot water transport'. Deze vrachtwagens halen water uit een nabijgelegen meer en brengen dat naar de plek van de brand.Volgens de woordvoerder van de brandweer is het vuur geen bedreiging voor het naastgelegen bungalowpark Wanderswoud. De rook trekt richting Gasselte.