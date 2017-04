Grote heidebrand bij Gasselte onder controle

De grote heidebrand bij bungalowpark Wanderswoud bij Gasselte is inmiddels onder controle. De brandweer gaf rond 13.30 uur het sein brandmeester.

In totaal is er ruim twee hectare wei in vlammen opgegaan, meldt RTV Drenthe . De brandweer moest flink opschalen en bestreed de brand met meerdere korpsen.De brand was moeilijk te bereiken en in eerste instantie kon niet worden geblust, omdat er geen water was. Dat probleem is inmiddels opgelost door het oproepen van zogenoemd 'groot water transport'. Deze vrachtwagens halen water uit een nabijgelegen meer en brengen dat naar de plek van de brand.Volgens de woordvoerder van de brandweer vormde het vuur geen bedreiging voor het naastgelegen bungalowpark Wanderswoud. De rook trok richting Gasselte.