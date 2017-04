Kijk terug: Lycurgus - Orion

Lycurgus speelt zondagmiddag in Martiniplaza de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap tegen Orion uit Doetinchem. De wedstrijd begint om 15:00 uur.

Beide ploegen speelden twee keer tegen elkaar in de competitie. In Doetinchem won Lycurgus met 3-0, in Groningen ging de zege met 2-3 naar Orion.Lukt het de ploeg van coach Arjan Taaij om een goede uitslag neer te zetten in de eerste wedstrijd? Lees de gebeurtenissen in de wedstrijd terug in ons liveblog, of kijk de wedstrijd na via Facebook