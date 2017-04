Lees terug: Lycurgus - Orion

Lycurgus speelt zondagmiddag in Martiniplaza de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap tegen Orion uit Doetinchem. De wedstrijd begint om 15:00 uur.

Beide ploegen speelden twee keer tegen elkaar in de competitie. In Doetinchem won Lycurgus met 3-0, in Groningen ging de zege met 2-3 naar Orion.Lukt het de ploeg van coach Arjan Taaij om een goede uitslag neer te zetten in de eerste wedstrijd? Lees de gebeurtenissen in de wedstrijd terug in ons liveblog: