GHHC stelt lijfsbehoud veilig

Anouk van den Berg in de aanval cirkel Bloemendaal (Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC spelen ook volgend seizoen op het hoogste niveau in Nederland. De uitwedstrijd tegen Bloemendaal ging met 1-0 verloren, maar omdat concurrent onderin MOP dik van Den Bosch verloor (5-0) speelde de ploeg van coach Marc Materek zich veilig.

Veilig

Met nog één wedstrijd te spelen is het gat met MOP vier punten. Hierdoor kan de ploeg uit Vught de Groningse vrouwen niet meer inhalen en is de veilige negende plaats definitief. De wedstrijd tegen Bloemendaal was zeer moeizaam van de kant van GHHC.



Slecht veld

Op een slecht bespeelbaar veld kwamen beide ploegen niet tot goed hockey. De gasten dwongen wel vier strafscorners af, maar wisten hieruit niet te scoren. Bloemendaal moest winnen om via de nacompetitie degradatie zien af te wenden. Dit lukte omdat vlak voor tijd Melle Spruijt een strafcorner achter keepster Jantien Gunter schoot.



Weer in de hoofdklasse

Lang werd er niet getreurd bij GHHC want dat de ploeg volgend seizoen weer in de hoofdklasse speelt is een prestatie van formaat. De Groningers hebben achttien punten uit 21 wedstrijden. Het seizoen wordt afgesloten op zondag 7 mei met de thuiswedstrijd tegen HDM.

Door: RTV Noord Correctie melden