In beeld: heidebrand bij Gasselte

Twee hectare. Zo veel weide is er verloren gegaan door de brand die zondagochtend uitbrak in de buurt van bungalowpark Wanderswoud bij Gasselte.

De brandweer, die met meerdere korpsen uitrukte, had de brand rond 13.30 uur onder controle en gaf het sein brandmeester.Sjoerd Looijenga van RTV Drenthe maakte verschillende foto's van de brandweerinzet die we hieronder plaatsen. Ralph Witting schoot de plaat bovenaan dit artikel. Een brand blussen in een natuurgebied in de volle zon: het levert bijzondere foto's op.