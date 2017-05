Topdrukte bij de bloedbank in Stad

Het is druk bij de bloedbank in Groningen. Zo zijn er dit jaar 500 nieuwe donoren bij gekomen, terwijl er 250 per jaar nodig zijn.

De toegenomen drukte heeft verschillende redenen. 'We hebben veel campagne gevoerd vorig jaar, waardoor het stormliep met duizenden aanmeldingen', vertelt Shanna Tan, woordvoerder van Sanquin. Ook zegt Tan dat er veel studenten zijn die zich als donor aanmelden.'Daarnaast zijn er in Groningen veel mensen die zich spontaan aanmelden en de bloedbank is centraal gelegen in de stad, dus mensen weten het vaak goed te vinden', vertelt ze.Dat er nu zoveel aanmeldingen zijn, betekent niet dat de bloedbank geen nieuwe donoren meer zoekt. 'We willen graag nog meer', vertelt Tan. 'Er is elk jaar een groot verloop van donoren die stoppen met doneren. Omdat ze bijvoorbeeld de maximum leeftijdsgrens van 70 jaar hebben bereikt, of medisch niet meer geschikt zijn. Nieuwe donoren blijven dus altijd nodig.'In de bloedbank zit Alex Nijhoff er rustig bij. 'U mag een vuist maken, dan doe ik de stuwband bij u om en prik ik u.' Een vriendelijke medewerker van de bloedbank voegt de daad bij het woord en het apparaat dat naast haar staat begint geluid te maken. Het eerste bloed sijpelt door de machine. 'Zo, nu nog 40 minuten rustig zitten, een relaxed einde van de dag', zegt Nijhoff.Het is vandaag de 26ste keer dat hij bloed doneert. Of eigenlijk plasma. Hierbij haalt een machine plasma uit het bloed en wordt de rest weer teruggepompt in de aderen. Nijhoff: 'Mijn moeder was erg ziek en moest geopereerd worden. Daarbij kreeg ze plasma om haar eigen bloed te versterken. Ik zag toen in dat er nuttige dingen met gedoneerd bloed gedaan worden en besloot zelf ook te doneren.'Veel stoelen in de ruimte zijn bezet. 'Ik merk wel dat het drukker wordt', vertelt Nijhoff. 'Soms moet ik een paar weken wachten om een afspraak te maken.'Dat er nu veel donoren zijn, weerhoudt Nijhoff niet om te stoppen met doneren. 'Je doet het met elkaar. Als er genoeg mensen zijn die plasma doneren, hoef ik dat zelf niet te doen. Het is alleen maar mooi dat er dan genoeg zijn.'Hij neemt nog een koekje en zakt weer weg in de stoel. 'Nog een kwartier', zegt Nijhoff tevreden.