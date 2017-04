Grapje van de tegenstander: ineens zijn de dugouts blauw

Gefronste wenkbrauwen bij de spelers en de staf van voetbalclub THOS uit Beerta. De dugouts langs het veld, de middenstip en de penaltystippen zijn zondagochtend ineens blauw.

Wie erachter zat, daar hadden ze bij de club wel ideeën over. Maar het werd pas echt duidelijk toen een speler van de tegenstander van vandaag, BNC uit Finsterwolde, nog blauwe verfresten op zijn vingers had zitten.



Betrapt: het was een ludieke actie voor de derby van vandaag. BNC had het veld en de dugouts van THOS om half vier 's nachts in de eigen clubkleuren gespoten.



Geen haat en nijd meer

'Het is de eerste keer dat er zo'n geintje wordt uitgehaald bij de derby', zegt THOS-kantinebeheerder Jaap Smeins. 'Je, we waren wel even verrast. Maar je lacht erom. Twintig jaar geleden was er haat en nijd tussen de clubs, maar nu niet meer. De jeugdteams zijn vanaf dit seizoen samengegaan en iedereen gaat vriendelijk met elkaar om.'



Niemand maakt zich druk om de pot

Zodoende wordt er van de derby zelfs een feestje gemaakt. In de derde helft is er livemuziek en drinkt de tegenstander mee. 'Niemand maakt zich eigenlijk druk om de wedstrijd', zegt Smeins precies op het moment dat de beslissende 2-3 wordt gemaakt door BNC, nadat THOS eerst met 2-0 voor stond.



En de betrapte voetballer met blauwe handen, mag hij aan de bak? Smeins: 'Nee hoor, we doen er zelf wel een spuitbusje overheen. Het is gewoon een grapje.'

