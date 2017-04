Nog even en dan worden de deuren van het Museum Philips Stadskanaal geopend. In het museum worden herinneringen opgehaald aan het Philips-tijdperk in de Kanaalstreek, dat ruim vijftig jaar duurde.

Het doet hem nog elke dag een beetje pijn. Ed Donga uit Nieuw-Buinen fietst praktisch dagelijks langs de Electronicaweg in Stadskanaal en ziet hoe de restanten van de Philipsfabriek worden afgebroken.Donga werkte meer dan dertig jaar bij het bedrijf en zat in de Ondernemingsraad. Hoewel hij het einde zag aankomen, was het toch een klap toen Philips in 2006 definitief de deuren sloot.'Het was een prachtbedrijf', zegt hij. 'Philips was meer dan een werkgever; we waren eigenlijk een soort familie. Er werden voetbaltoernooien gehouden tussen Philips-vestigingen, er was een Philips-muziekvereniging en de computerclub bestaat nog altijd.'Het bedrijf had dan ook een grote impact op het sociale leven in Stadskanaal, stelt Donga. 'Toen Philips naar Stadskanaal kwam, bedong het dat er een ziekenhuis kwam, dat het theater werd geopend en dat er een middelbare beroepsopleiding kwam. Stadskanaal is groot geworden dankzij Philips.'Die herinneringen aan het bedrijf kunnen binnenkort worden opgehaald in het museum, dat deze zomer zijn deuren opent. 'We willen de mensen laten zien welke rol het bedrijf in deze streek heeft gespeeld', vervolgt Donga. 'Die was groot en het komt nooit meer terug. Erg jammer.' Voormalig Philips-terrein Stadskanaal wordt energiepark (2015) Stadskanaal eigenaar voormalig Philips-terrein (2014)