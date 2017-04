Lycurgus op voorsprong in finale

Lycurgus heeft zondagmiddag in Martiniplaza de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap met 3-1 gewonnen van Orion. Als de Groningers op zondag 7 mei in de return in Doetinchem twee sets winnen is het landskampioenschap binnen.

Zenuwen

In de eerste set leek de ploeg van coach Arjan Taaij bevangen te zijn door de zenuwen. Het spel aan de kant van Lycurgus was slordig en de winst ging verdiend met 19-25 naar de gasten uit Doetinchem.



Uitblinker Kooistra

Onder aanvoering van uitblinker Wytze Kooistra knokte Lycurgus zich terug in de wedstrijd. Een achterstand van 16-18 werd omgebogen tot 21-19 en de tweede set ging vervolgens naar de thuisploeg met 25-20.



Initiatief

Het initiatief lag nu volledig bij Lycurgus. Orion kon nog lang aanklampen in de derde set, maar de Groningers bleven steeds aan de goede kant van de score. De winst ging met 25-22 dan ook naar de ploeg van coach Taaij.



Ambiance

In de vierde set kwam Lycurgus niet meer in de problemen. De gasten wisten niet voldoende druk meer te ontwikkelen op de verdediging van de thuisploeg. De Groningers genoten van de ambiance in Martiniplaza en trokken de laatste set met 25-18 naar zich toe.



