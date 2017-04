Motorrijder komt om bij ongeluk in Wedde (update)

(Foto: Huisman Media)

Op de Hoornderweg in Wedde is een motorrijder om het leven gekomen na een ernstig ongeluk. De man kwam met zijn motor in de sloot terecht, maar over de exacte oorzaak tast de politie in het duister.









Wel gaat het volgens de politie hoogstwaarschijnlijk om een eenzijdig ongeval. Zowel de traumahelikopter als een ambulance waren ter plaatse. De reanimatie mocht niet baten.

Door: RTV Noord Correctie melden