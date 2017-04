Be Quick krijgt lesje in effectiviteit van kampioen

Be Quick verloor zondagmiddag de uitwedstrijd tegen kampioen De Dijk met 4-1. De Groningers vergaten in Amsterdam de kansen af te maken en kregen daarvoor de rekening gepresenteerd.

De ploeg van coach Mischa Visser kreeg acht opgelegde kansen, maar wist slechts één doelpunt te maken. Be Quick maakte al snel kennis met de effectiviteit van de kampioen in de derde divisie. Dennis Kaars benutte in de zesde minuut meteen de eerste de beste Amsterdamse kans: 1-0.Het betere veldspel was vervolgens voor de gasten en de verdiende gelijkmaker viel na twintig minuten spelen. Rick Wiersma schoot de bal tegen de touwen na een prachtig uitgespeelde aanval.Be Quick ging op zoek naar de voorsprong en miste een aantal kansen. De treffer viel vervolgens aan de andere kant. Doelman Bart Woering wist een schot in eerste instantie nog te redden, maar Ahahaoui tikte de bal vervolgens binnen: 2-1.Na de pauze bleven de Groningers aandringen en kansen missen. Toen Nabil el Gourari in de 77e minuut uit hun vierde kanse de 3-1 op het scorebord schoot was het verzet van Be Quick gebroken. Vlak voor tijd scoorde De Dijk nog een keer.Be Quick blijft zesde op de ranglijst met 50 punten uit 32 wedstrijden.