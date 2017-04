Arnold Kruiswijk kan eerste prijs in carrière op clubniveau pakken

Kruiswijk (rechts) in actie tegen Feyenoord. (Foto: ANP/Vincent Jannink)

Arnold Kruiswijk speelt zondagavond de wedstrijd van zijn leven. De voetballer staat in de basis bij Vitesse, dat de bekerfinale tegen AZ speelt. Vitesse won de beker nog nooit, maar de Groninger won ook nog nooit een prijs op clubniveau.

In 2007 won hij met Jong Oranje het Europees Kampioenschap, maar bij zowel bij FC Groningen, Anderlecht, Roda JC, sc Heerenveen en Vitesse pakte hij nog nooit een prijs.Wel scoorde de Damster vorige maand zijn eerste doelpunt in zijn loopbaan.De bekerfinale wordt in de Rotterdamse Kuip gespeeld. De wedstrijd begint om 18.00 uur.