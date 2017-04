Grasbaancoureur De Jong verslaat Hummel in Eenrum

Jannick de Jong heeft zondag de tweede wedstrijd in Eenrum om het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) gewonnen. Hij versloeg in de finale Romano Hummel uit Hoogkerk.

Pech

De derde plaats ging naar de Zweed Anders Mellgren. Dirk Fabriek uit Stadskanaal viel uit in de finale door pech met zijn motor.



Zijspannen

Bij de zijspannen ging de zege naar het duo William Matthijssen en Sandra Mollema. Het zilver ging naar Wilfred Detz uit Stadskanaal. Bij hem in de bak zat zijn vriendin Wendy Arling. Henk Auwema en Steffan Werkman konden door verschillende omstandigheden niet meedoen.



Sportschool

'Ik heb vorige week in Roden voor het eerst getraind,' vertelde Arling. 'Toen ik hoorde dat ik mee moest doen ben ik meteen drie keer naar de sportschool gegaan. Dit had ik voor niemand anders gedaan, maar toen Wilfred mij vroeg heb ik toch ja gezegd.' Het brons was voor de Engelse combinatie Mitch Godden en Paul Smith.

Door: RTV Noord Correctie melden