Kruiswijk pakt met Vitesse de KNVB beker

Arnold Kruiswijk heeft zondag met Vitesse de KNVB beker gewonnen. De Arnhemmers versloegen in de finale AZ met 2-0.

Beide treffers werden gescoord door Ricky van Wolfswinkel. De eerste treffer viel tien minuten voor tijd na een voorzet van Rashica. AZ-doelman Krul tastte volledig mis bij deze situatie. Vlak voor tijd kapte Van Wolfswinkel Vlaar soepeltjes uit en schoot de bal in de verre hoek achter Krul: 2-0. Kruiswijk speelde de volledige wedstrijd.Het was de eerste prijs voor Kruiswijk op clubniveau. In 2007 won hij met Jong Oranje het Europees Kampioenschap. Bij FC Groningen, Anderlecht, Roda JC en sc Heerenveen lukte het de Damster niet om een prijs te pakken. Met Vitesse nu dus wel. Het was voor de Arnhemmers overigens de eerste prijs in de 125-jarige clubhistorie.Lees ook: Arnold Kruiswijk kan eerste prijs in carrière op clubniveau pakken