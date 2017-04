Door de mand: Kees Vlietstra waagt een gokje

(Foto: RTV Noord)

Nieuwe Pekela was voor even landelijk nieuws van de week. Het inhaalduel in de vijfde klasse F van het zondagvoetbal tussen PJC (Pekelder Boys Jupiter Combinatie) en Borgercompagnie eindigde namelijk in 40-0. Veertig! Nul! De winnende coach bracht na rust (21-0) de reservekeeper. Gedurfde actie.





'We staan nu zo ver voor, ik denk niet dat we nog in gevaar komen. Weet je wat, jij mag ook een helftje meedoen.' Ik baalde van die wissel. Had namelijk bij het illegale wedkantoortje 'Op de Gok' bij ons in het dorp tien euro ingezet op een 41-0 overwinning van PJC. En wat bleek? Mocht die reservekeeper ook nog even lekker ludiek een strafschop nemen. Mis natuurlijk. Kostte mij de hoofdprijs. Doei joetje.



In het profvoetbal was er van de week ook opzienbarend goknieuws. Joey Barton van Burnley is door de FA voor anderhalf jaar geschorst wegens het gokken op voetbalwedstrijden. Ook op wedstrijden van zijn eigen team. Barton reageerde verbolgen: 'Ik doe zelden mee aan iets waarbij er niets op het spel staat. Of dat nou een potje golf is met vrienden om een paar pond of een wedstrijdje darten met medespelers om te kijken wie er thee moet zetten. Ik hou van de strijd.'



Ik snap die Barton wel. Iets om niets vind ik ook niks. Latje trap voor de leuk is niet leuk. Nee, de verliezer betaalt een rondje. In het Oosterpark speelde ik met drie vrienden vaak het 'cornerspel'. Ideaal gokspel tijdens saaie wedstrijden van de FC. Korte uitleg. Alle vier de deelnemers krijgen een hoek van het veld aangewezen. Als er een corner in jouw hoek komt dan krijgt de eigenaar van die hoek een van te voren afgesproken geldeenheid van de andere drie. Direct uit te betalen. Waarschuwing: Door dit cornerspel gaat men heel anders naar wedstrijden van de FC kijken. Juichen voor een corner voor SC Heerenveen in een vol vak van de Z-side is niet handig. Ondanks die drie gulden.



Gokken kan natuurlijk ook legaal. Terug in de tijd, 1999.



'Hé Hansie, dat vinden die Chineesjes niet tof hoor.' Onze trainer kijkt me verbaasd aan. Hans zit op de laatste box aan een blackjack tafel in het Groninger Holland Casino. 'Wat bedoel je?, reageert Hans terwijl hij naar zijn tafelgenoten wijst. 'Ik speel nog altijd voor mezelf en niet voor hun.'



Het is Nieuwjaarsdag. Het is traditie om na afloop van de Nieuwjaarsreceptie van Nic., onze korfbalclub, nog even het geluk te beproeven in het casino. Met een select gezelschap proberen we, tegen beter weten in, de Nederlandse Staat pootje te lichten. Op de nieuwjaarsreceptie hebben we boerenjongens gedronken. In het casino is Hans overgegaan op wijn, rode. Hij heeft inmiddels blauwe lippen.



'Als de bank vijftien heeft en jij achttien kan je beter passen dan nog een kaart nemen. De kans is namelijk groot dat de bank zich dood koopt,' probeer ik Hans te overtuigen. 'Dat zal, maar ik voel dat ik een drie krijg,' reageert hij terwijl hij op de tafel tikt ten teken dat hij nog een kaart wil. De croupier schudt licht zijn hoofd, trekt een kaart uit de 6 decks kaartenslof en legt hem naast de andere twee kaarten van Hans, harten tien. Achtentwintig. Dood. De Chinezen die op de boxen voor Hans zitten slaken een zucht en kijken Hans vernietigend aan. De croupier pakt geroutineerd Hans zijn kaarten en zijn ingezette fiches van tafel voordat hij zichzelf een klaver zes geeft. Eenentwintig. De bank wint. De Chinezen slaken nogmaals een zucht. Ze hebben allemaal hun inzet verloren. Door Hans. De grootste begint Hans uit te schelden. In het Chinees. Hans kijkt hem stoïcijns aan en doet zijn hand omhoog. Binnen vijf seconden staat er een ober naast hem. 'Zegt u het maar.'



'Ik wil graag nog een rode wijn en weet je wat? Geef de hele tafel maar wat van mij te drinken.' De ober en de croupier beginnen te glimlachen. Hans gaat nog even verder: 'Ja, geef mijn Chinese vrienden ook wat te zuipen. Maar niet aandringen hoor, als ze niks willen is het ook goed.' Voordat de drankjes er zijn koopt Hans in de volgende ronde blackjack op negentien gewoon weer een kaart. Schoppen twee. De Chinezen vloeken hem sissend stijf. Hans neemt glimlachend een slok wijn. Ik kijk bewonderend naar mijn trainer. Wat een kerel. De ober komt langs met een vol dienblad. Mijn trainer slaat een arm om zijn schouder waardoor de volle glazen op het dienblad beginnen te schuiven. 'Dat zal tijd worden vriend. Zet maar neer. Dankjewel. Wil je zelf trouwens ook wat te drinken? En geef onze chauffeur ook wat,' zegt mijn trainer terwijl hij naar de croupier wijst.



Mooie tijden. Terug naar de onze voor een laatste gokje. Bij hetzelfde wedkantoortje 'Op de Gok' heb ik Vitesse op bekerwinst gezet (2-0, 2x Ricky van Wolfswinkel) en een weddenschap uitstaan wie de assistent van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat gaat worden. Ik gok, nee ik hoop, op Paul Bosvelt. Leuk voor Arjen Robben als hij van Dickie in de wedstrijd tegen Luxemburg een applauswissel krijgt. En dat Paul Bosvelt, als een goed assistent, Arjen dan als eerste aan de zijlijn opvangt. Trauma van 2004 verwerkt. Oranje wordt wereldkampioen. Wedden?

