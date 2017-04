Trike raakt te water tijdens toertocht

(Foto: Eric Bats/RTV Noord)

Tijdens een Fun Trike Tour in Eelde is zondagmiddag een trike te water geraakt. De 48-jarige bestuurder uit Hoogezand kwam met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde aan het eind van de tocht, vlakbij thuishaven De Waterburcht in Eelde. Het voertuig belandde in een sloot.



De Fun Trike Tours worden georganiseerd om op een 'hilarische manier een mooie tocht te maken door het Drentse landschap'. Ze worden geboekt voor familiedagen, vrijgezellenfeesten of teambuildingsuitjes.

Door: RTV Noord Correctie melden