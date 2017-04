Treinen tussen Groningen en Hoogeveen rijden weer

Er rijden weer treinen tussen Groningen en Hoogeveen. De afgelopen twee weken waren reizigers aangewezen op bussen, omdat er werd gewerkt aan het spoor bij Assen.

In Assen wordt een compleet nieuw station gebouwd. De afgelopen weken is ruimte gemaakt voor de extra trein die vanaf september in de spits gaat rijden tussen Groningen en Assen. Ook is het spoor vernieuwd en is een aantal wissels weggehaald. Het nieuwe station moet volgend jaar klaar zijn.Om de reizigers te bedanken voor hun begrip en geduld, delen de NS en ProRail maandag kruidkoeken uit aan reizigers op alle stations tussen Groningen en Hoogeveen.