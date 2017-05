LTO Noord bezorgd over ongebreidelde groei zonneparken

Boerenorganisatie LTO Noord is bezorgd over de bouw van steeds meer en grotere zonneparken.

In onze provincie hebben we bijvoorbeeld het grootste zonnepark van Nederland en ook bij Muntendam en Sappemeer staan zeer grote parken gepland.Dat gaat volgens LTO Noord-regiobestuurder Ranja Beuling ten koste van de boeren, omdat projectontwikkelaars het vooral voorzien hebben op boerenland om hun parken te plaatsen.'We hebben die landbouwgrond hartstikke hard nodig om onze landbouw in Nederland op peil te houden', zegt Beuling.LTO Noord pleit er daarom voor eerst naar andere oplossingen te zoeken. Beuling: 'Wij zijn blij met duurzame energie, maar die panelen kunnen ook op daken of op niet goed lopende bedrijventerreinen worden geplaatst.'Ze vindt dat er voor kleinere initiatieven net zoveel steun moet komen als voor de grote megaparken. Die kunnen alleen worden ontwikkeld omdat ze in aanmerking komen voor SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van het Rijk. Kleinere initiatieven moeten zonder die bijdrage worden gerealiseerd.Beuling kan zich voorstellen dat sommige boeren, bijvoorbeeld de ouderen die geen opvolger hebben voor het bedrijf, hun grond in gebruik willen geven voor de bouw van een zonnepark.'Maar dan zeggen we wel:, want er zitten nogal wat consequenties aan. Als je land uit productie neemt, wat gebeurt er dan met je toeslagrechten, hoe wordt de grond gewaardeerd door de fiscus? Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden voordat je die keuze maakt.'