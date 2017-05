Eurokaartje in de bus is duurder geworden

Busreizigers betalen vanaf nu 2,50 voor het goedkoopste eurokaartje. Dat was tot 1 mei twee euro.

Het kaartje is niet alleen duurder geworden, de tijd dat het geldig is, is ook korter. De tariefsverhoging past in het beleid van vervoersbedrijven om contant geld in bussen uit te bannen.Het is de bedoeling dat reizigers de OV-chipkaart vaker gaan gebruiken. Het prijsverschil tussen de chipkaart en de eurokaartjes is met de tariefswijziging groter geworden.