Justitie Noord-Nederland wil meer geld om criminelen te raken in de portemonnee

Justitie en politie in het Noorden willen meer geld van het nieuwe kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Dat staat in een brief aan de informateur.

Volgens hoofdofficier van Justitie Jan Eland moet het roer om. 'Bijna iedereen die strafbare feiten pleegt doet het voor het geld. Je moet achter de geldstromen aan. Dat is ingewikkeld en moeilijk. Met alleen een rechercheur kom je er niet, je hebt er financieel deskundigen voor nodig.'Dat is volgens Eland bittere noodzaak. 'Het wordt complexer en ingewikkelder, dat betekent dat we speciale deskundigheid nodig hebben. Denk ook aan cybercrime. Traditionele opsporingsmiddelen doen er niet meer toe, er moet echt vernieuwing plaatsvinden. Daar lopen we nu keihard tegenaan.'De boodschap die informateur Edith Schippers heeft meegekregen is duidelijk. 'We hebben meer geld nodig. Er moet in capaciteit en deskundigheid van onze rechercheurs geïnvesteerd worden, zodat we die onderzoeken kunnen pakken die maximale winst opleveren: het afpakken van crimineel vermogen.''Je merkt dat criminelen steeds meer manieren proberen om dat vermogen geheim te houden. Bijvoorbeeld via buitenlandse vennootschappen. Of door de auto op naam van iemand anders te zetten. Daar prikken we steeds makkelijker doorheen.'