Toestand van gecrashte motorcoureur is stabiel

De Duitse motorcoureur Marvin Fritz die zondag ernstig gewond raakte tijdens de STK1000 race op het TT Circuit Assen, is stabiel. Hij is bij kennis en heeft met zijn naaste familie en de behandelende artsen gepraat.

Dat meldt racesport.nl Fritz was zondag in de eerste ronde van de wedstrijd betrokken bij een zware crash met de Italianen Roberto Tamburini en Federico Sandi en met de Australiër Mike Jones. De Duitser moest lange tijd langs het circuit worden behandeld door het medische personeel.Fritz werd vervolgens naar het UMCG in Groningen gebracht. Inmiddels heeft een vertegenwoordiger van de organisatie laten weten dat Fritz bij bewustzijn is en dat er voorlopig geen grote inwendige schade is ontdekt.