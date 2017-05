'Verbied zwaar transport op overwegen'

Er moet een verbod komen op bijzondere, zware voertuigen zoals hoogwerkers, diepladers en hijskranen op spoorwegovergangen. Dat schrijft de Maatschappij Voor Beter OV aan demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Verkeer.

Aanleiding is een reeks ernstige incidenten waarbij een dode viel, de veiligheid van treinpassagiers in gevaar kwam en veel schade werd aangericht. Onder meer de ontspoorde trein vorig jaar november in Winsum, na een botsing met een melkwagen wordt aangehaald. Er vielen zeventien gewonden.Vorig jaar februari ontspoorde in Dalfsen een trein nadat die op een hoogwerker was gebotst. De machinist overleed en tien mensen raakten gewond. In Deurne reed vorige week een goederentrein op een stilgevallen graafmachine en in Wouw botste afgelopen vrijdag een trein op een dieplader.