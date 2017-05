Gemeentebelangen Bedum toch terug in de raad?

Gemeentebelangen Bedum en burgemeester Erica van Lente hebben bekeken of een terugkeer van de lokalen in de raad mogelijk was.

Na de vorige verkiezingen besloten de vier raadsleden niet in de gemeenteraad plaats te nemen omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken. De partij werd tijdens de coalitievorming in 2014 buiten spel gezet. De verhoudingen in de raad waren daarna niet goed.'Met een nieuwe burgemeester is die situatie veranderd', vertelt oud-fractievoorzitter Martin Broekmans. 'Ik heb een goed gevoel over de nieuwe burgemeester en toen is het balletje gaan rollen.'In het gesprek dat Broekmans had benadrukte de burgemeester opnieuw dat Bedum geen oppositie heeft en dat ze dit jammer vindt. Hij was bereid om weer met de leden te praten over een terugkeer. 'Anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen konden we nog wat doen.'Terugkeer blijkt niet mogelijk. De kiesraad staat dit niet toe. 'Dat komt omdat we ontslag hebben genomen als raadslid en het is dan wettelijk gezien niet mogelijk om weer gebruik te maken van onze zetels', vertelt Broekmans.De Bedumer partij gaat binnenkort besprekingen houden over de nieuwe gemeenteraadsverkiezing voor de gemeente Het Hogeland. 'We gaan dan een nieuwe kieslijst maken'.'Ik vind het wel jammer dat er nu geen oppositie is in Bedum. De gemeente gaat een herindeling tegemoet en het zou mooi zijn als Bedum met al die 15 zetels daarin z'n zegje zou kunnen doen', vertelt burgemeester Erica van Lente. Aftreden GB Bedum bekrachtigd (2014) 'Opstappen GB Bedum zeer betreurenswaardig' (2014) Raadsleden Gemeentebelangen Bedum geven zetels op (2014)