Onderzoek: Kun je een depressie zien aankomen?

Zijn er waarschuwingssignalen die aangeven dat er een verandering aankomt in depressieve klachten? Het UMCG in Groningen gaat twee onderzoeken doen om een antwoord te vinden op deze vraag.

Het eerste onderzoek gaat na wat er gebeurt tijdens de afbouw van antidepressiva en of een eventuele terugkeer van een depressie te voorzien is. De tweede studie wil nauwkeurig in kaart brengen wat er gebeurt als mensen herstellen van een depressie.Psychiatrische klachten gaan vaak op en neer. Het kan een tijd lang heel goed gaan met iemand die in het verleden een depressie heeft gehad. Toch is een terugval niet uitgesloten. Het UMCG wil weten of zo'n kantelpunt te voorzien is. Bij deelnemers aan het onderzoek worden dagelijks onder meer de stemming en het hartritme gemeten.Als je mee wilt werken aan het onderzoek kun je je online aanmelden