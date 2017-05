Winschoten krijgt 'in allerijl' toch een bevrijdingsfestival

Er is komende vrijdag toch een bevrijdingsfestival in Winschoten. Stichting Promotie Winschoten (SPW) pakte de handschoen op, nadat het bestuur er vorige week achter kwam dat er niets geregeld was.

'Dat vonden wij zo raar dat we besloten hebben in allerijl toch wat te organiseren', zegt Pieter Bosma van SPW.



'Een heleboel druk'

'Als je geconfronteerd wordt met het feit dat er nog niks georganiseerd is, dan geeft dat een heleboel druk. We zijn in staat geweest om binnen een paar dagen een leuk festival neer te zetten. In De Klinker is een concert, maar in het centrum was nog helemaal niets.'



Vijf podia in het centrum

Op vijf verschillende podia in het stadscentrum van Winschoten worden optredens gegeven, er lopen twee straatorkesten door de winkelstraten en de stad wordt versierd.



'Raar'

Dat er nog niks gepland stond, noemt Bosma 'raar'. 'Vandaar dat wij gemeend hebben direct te moeten inspringen.'

