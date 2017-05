Vierde 'Gasunie-valkje' komt er niet

Verdere gezinsuitbreiding van het nestje slechtvalken in de nestkast aan het Gasuniegebouw in Groningen is niet meer te verwachten. Het blijft bij de drie jongen die tot nu toe uit het ei gekropen zijn.





Meerdere eieren

Het paar broedt in een nestkast op 80 meter hoogte. Er waren in totaal vier eieren, waarvan de eerste twee weken geleden uitkwam, de tweede en de derde volgden in de dagen daarna. Maar het vierde ei bleef dicht, ook al bleef het paartje er op broeden.



Extra jong uitgesloten

Inmiddels laten vader en moeder het vierde ei inmiddels regelmatig links liggen. Het lijkt dan ook uitgesloten dat er een extra jong bijkomt. En ook al zou dat wel gebeuren, dan heeft het zo'n grote achterstand op de broertjes en/of zusjes dat het zeker dood zou gaan, zegt de Werkgroep.



- Beelden: en daar is slechtvalkje nummer drie

