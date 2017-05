Behandeling bezwaren tegen gasbesluit uitgesteld

Minister Henk Kamp (Foto: Jos Schuurman (FPS))

De zitting van de Raad van State over de bezwaren tegen het gasbesluit van het vorige kabinet is twee maanden uitgesteld. Aanleiding is het voornemen van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken om de gasproductie in Groningen met tien procent terug te brengen.





Vijf jaar

De Raad van State zal zich nu op 13 juli buigen over de bezwaren. Die zijn ingediend tegen het gasbesluit voor vijf jaar. Daarin is bepaald dat er jaarlijks maximaal 24 miljard kuub uit de Groninger bodem gehaald mag worden.



Naar aanleiding van een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Kamp besloten daar al van af te wijken. Hij wil op 1 oktober dit jaar terug naar de winning van maximaal 21,6 miljard kuub.



Beroepsschriften

Tegen het eerdere besluit zijn 22 beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. Die komen van burgers, de Groninger Bodem Beweging (GBB) en milieuorganisaties. Verder hebben de provincie, de negentien Groningse gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen samen een beroepsschrift ingediend.



Die worden nu in juli behandeld. De Raad van State houdt daarbij rekening met het besluit om tien procent minder gas in Groningen te winnen.



Uitspraak over maanden

Voor de behandeling wordt twee dagen uitgetrokken. De uitspraak wordt een paar maanden na de zitting verwacht.



Door: Goos de Boer Correctie melden