Lopend Vuur: 2,50 euro voor een buskaartje is een prima prijs

Het eurokaartje in de bus is vanaf vandaag duurder. De tariefsverhoging past in het landelijke beleid om steeds minder contact geld in de bussen te hebben en om mensen meer gebruik te laten maken van de ov-chipkaart.

Vanaf vandaag zijn de tarieven voor de kaartjes hoger en is de tijd dat je gebruik van kaartje kan maken korter. Een korte rit, voor één of twee zones, kost voortaan 2,50 euro. Voor drie tot en met 5 zones betaal je bijvoorbeeld vijf euro.Als je een OV-chipkaart hebt, ben je voor vrijwel alle ritten goedkoper uit dan waneer je een los buskaartje koopt. Is 2,50 euro voor een ritje voor jou een prima prijs?Waarom zeg je ja of nee? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).Vrijdag was onze stelling: ' Ik heb vertrouwen in Dick Advocaat als bondscoach '. Van de 3.685 stemmers was 79,08 procent het hiermee oneens.