4 mei: documentaires op TV Noord

Donderdag 4 mei zendt TV Noord na de dodenherdenking twee documentaires uit: 'Arent Levie, een verzwegen familiegeschiedenis' en 'Frits Kroon, onderduiker in Oostwold'.

Wie de zoektermen 'Arent Levie' en 'Nieuwolda' intikt op joodsmonument.nl krijgt summiere informatie:Maar Arent Levie wás niet alleenstaand. Hij had een relatie met een niet-joodse vrouw, waarmee hij twee kinderen kreeg.Levie werd in 1942 in Auschwitz vermoord. Zijn zoons groeiden op onder een andere achternaam. Over Arent Levie spraken zij nauwelijks, ook niet met hun eigen kinderen. Eén van Levie's kleinkinderen, Tieneke Beukema uit Noordbroek, ontrafelt stukje bij beetje haar verzwegen familiegeschiedenis.In 1942 krijgen kinderen in Oostwold een nieuw klasgenootje: Frits Kroon, een evacuée uit Rotterdam. Maar in werkelijkheid heet Frits Kroon Fred van Dam. Hij is een Joods jongetje dat ondergedoken zit in de pastorie van dominee Wouter Albert Krijger.Dankzij dominee Krijger overleeft Fred van Dam de oorlog. Fred keert na de bevrijding terug naar zijn eigen ouders die een nieuw leven opbouwen in Leeuwarden. Over de oorlog wordt nauwelijks gesproken en Freds herinneringen aan Oostwold verdwijnen.Meer dan 65 jaar later krijgt Fred van Dam bij toeval weer contact met zijn onderduikfamilie. Eindelijk komt hij meer te weten over zijn tijd in het dorp en de mensen die hem gered hebben.De documentaires zijn gemaakt door Liefke Knol. Ze worden uitgezonden na de provinciale dodenherdenking op het Martinikerkhof. Die uitzending begint om 19.30 uur.