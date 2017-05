Reparatie Gerrit Krolbrug laat nog even op zich wachten

De Gerrit Krolbrug bij de Korreweg in Groningen blijft voorlopig gesloten voor automobilisten.

De brug is afgelopen vrijdagavond beschadigd geraakt doordat er een boot tegen aan gevaren is.Wendy Batist van Rijkswaterstaat: 'Het is een pontonbrug en door de beschadiging kan hij niet meer draaien. Een specifiek onderdeel van de brug is kapot en wij gaan nu bekijken of het wijs is om dat te vervangen. De brug staat namelijk al op de nominatie om te worden vervangen.'Het scheepvaartverkeer kan wel gewoon doorvaren. 'Voor de automobilisten kan vrij eenvoudig een omleiding worden geregeld en dus hebben we voorrang gegeven aan de schepen', zegt Batist. Voetgangers en fietsers kunnen de loopbrug gebruiken.Rijkswaterstaat neemt nog deze week een besluit over de reparatie van de Gerrit Krolbrug.