Rechters krijgen het druk met koopzondagenruzie

De ruzie over de koopzondagen in winkelcentrum Paddepoel wordt steeds meer een juridisch gevecht. Zeker drie rechtszaken komen eraan.

De Vereniging van Eigenaren (VVE) eist van Paddepoel Fietsen een bedrag van 22.000 euro. Het grootste deel van dit bedrag is contributie die de vereniging betaald wil zien. Paddepoel Fietsen stapte een jaar geleden uit de VVE, omdat de winkelier het niet eens is met de verplichte openingstijden. De VVE eist nu dat de zaak toch lidmaatschapsgeld betaalt over de afgelopen periode, omdat per direct opzeggen helemaal niet zou kunnen.Het overige deel (zesduizend euro) zijn boetes voor het dichtblijven op de donderdagavond. Volgens de VVE is er in winkelcentrum Paddepoel al sinds jaar en dag een koopavond waaraan de fietsenwinkel zich moet houden. Dit staat los van de discussie over het extra open zijn op de zaterdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur en de zondag. De 36.000 euro aan boetes die de winkel kreeg voor het dichtblijven op die uren eist de VVE nu niet op voor de rechter.Paddepoel Fietsen zelf daagt op zijn beurt het bestuur van de winkeliersstichting voor de rechter. Dat doet de winkelier samen met Primera, Sooloo Mannenmode en Fleurshop Bloemen Groningen. De vier willen dat de vergadering waarin besloten is over opengaan op zondag nietig wordt verklaard. Als de rechter die vergadering nietig zou verklaren, zouden volgens hen ook de boetes vervallen.De derde zaak is het hoger beroep tegen de veroordeling voor Primera Paddepoel tot het betalen van ruim tienduizend euro aan boetes. Onlangs mislukte een poging voor het hof in Leeuwarden om Primera en verhuurder Beeres er onderling uit te laten komen.Wanneer de drie zaken dienen is nog onbekend.