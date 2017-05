Half miljoen beschikbaar voor innovatieve ondernemers

Het Economic Board Groningen (EBG) trekt dit jaar 500.000 euro uit om ondernemers in Noord-Groningen te helpen innoveren. Ondernemers kunnen de helft van hun kosten voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, testen en productvernieuwing vergoed krijgen.

De EBG draagt maximaal 50.000 euro per bedrijf bij. Als de ondernemer gebruik maakt van een 'erkende proeftuinfaciliteit' zoals energiepartner EnTranCe, kan er nog 25.000 euro bij komen.EBG: 'Het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen brengt vaak risico's met zich mee. Daardoor blijven goede plannen soms op de plank liggen.' Het EBG wil met de regeling de drempel wegnemen. 'Het moet bijdragen aan een sterkere economie en duurzame groei in de regio.'De regeling geldt voor midden- en kleinbedrijven die gevestigd zijn in de negen Noord-Groningse gemeenten, of kunnen aantonen dat ze daar economische impact hebben. De gemeenten zijn: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Winsum, Slochteren, Ten Boer, De Marne en Loppersum.De Innovatieregeling gaat open op 1 mei en loopt tot 31 december of zolang er budget is. Ondernemers kunnen hun aanvraag indienen op het digitale loket van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.