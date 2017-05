Kleine meevaller voor Synergon, maar zorgen over de toekomst

Werkvoorzieningsschap Synergon in Oost-Groningen heeft 2016 met een licht positief resultaat afgesloten. Dat blijkt uit de voorlopige jaarrekening. Onder aan de streep blijft er 89 duizend euro over.

De opbrengsten van Synergon zijn zeven ton minder dat in 2015. Dat heeft met name te maken met het kleiner worden van de organisatie. Er is geen nieuwe instroom bij de sw-bedrijven. De kosten die het werkvoorzieningsschap maakt zijn ook flink gedaald.De gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde betalen mee om tekorten van het werkvoorzieningsschap te dichten. Dat blijft zo. De drie gemeenten moeten volgend jaar samen meer dan vijf miljoen euro bijdragen.Die bijdrage vanuit de drie gemeenten zorgt, ondanks de lichte meevaller van afgelopen jaar, voor bezorgdheid bij Synergon-bestuurslid Hennie Hemmes.'De korting vanuit het Rijk blijft vooralsnog gewoon overeind, dus voor volgend jaar ziet het er niet goed uit', zegt hij. 'Belangenvereniging Cedris probeert die kortingen van tafel te krijgen, maar ik ben er niet gerust op.'