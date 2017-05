Zoektocht naar Amerikaanse bommenwerper in de Dollard van start

Vanuit de haven van Delfzijl wordt deze week gezocht naar een Amerikaanse B-17 bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog is neergestort in de Dollard. Aan boord van het vliegtuig bevinden zich vermoedelijk nog de stoffelijke overschotten van twee bemanningsleden.

Het toestel werd op 25 juni 1943 neergeschoten boven de Dollard. Zes bemanningsleden konden het toestel met parachutes verlaten en werden door de Duitsers gevangen genomen. Vijf kwamen om het leven.De lichamen van de sergeant Charles E. Crawford en tweede luitenant John R. Way bevinden zich vermoedelijk nog in het toestel dat al lang geleden is weggezakt in de modder van de Dollard. Familie van de vermiste 'Charlie' Crawford spant zich al jaren in om zijn lichaam te bergen en naar huis te brengen.De bergingsdienst van de Nederlandse Luchtmacht voert het onderzoek nu uit op verzoek van een onderdeel van de Amerikaanse krijgsmacht. Dat onderdeel houdt zich bezig met het zoeken naar vermiste Amerikaanse soldaten.Volgens de Nederlandse majoor Bart Aalberts die verantwoordelijk is voor de zoektocht, is het een grote vraag wat er nog van het vliegtuig terug te vinden is. 'Volgens de verhalen zijn er in de loop der tijd motoren van het vliegtuig afgehaald en is een gedeelte ook afgevoerd als oud ijzer. We hopen een of meerder machinegeweren van het toestel terug te vinden omdat daar serienummers in staan. Zo kunnen we het toestel identificeren.'De Luchtmacht hoopt binnen veertien dagen duidelijkheid te hebben over wat er nu nog van het wrak in de Dollard ligt. Daarna zal besloten moeten worden of de resten van het toestel geborgen moeten worden om de vermisten terug te vinden.