Thijs Pot krijgt de schrik van zijn leven: 'Er kwam ineens een ree van rechts'

(Foto: RTV Noord/Instagram Thijs Pot)

Thijs Pot, finalist in 'The voice of Holland', kreeg vorige week op de snelweg bij Nunspeet de schrik van zijn leven. 'Ineens kwam er een ree van rechts. Ik kon niks meer doen en raakte hem met de auto.'

