Cel geëist voor mishandeling na avondje stappen

Tegen een 27-jarige man uit de stad Groningen is wegens huiselijk geweld een celstraf van zes en een halve maand geëist, waarvan vijf voorwaardelijk. Tijdens de proeftijd moet de man een behandeling ondergaan en een alcohol- en drugsverbod opgelegd krijgen.

De Stadjer was op 27 december met zijn vriendin op stap geweest. Bij thuiskomst ranselde de man zijn partner af. Een vriendin van het slachtoffer, die op bezoek kwam, zag het slachtoffer bewusteloos en toegetakeld in de woonkamer liggen. De vriendin belde de politie.



Geen poging tot doodslag

De vrouw spuugde bloed, had een schoenafdruk op haar wang en een hersenschudding. De officier van justitie achtte poging tot doodslag niet bewezen, het letsel was niet ernstig genoeg. Wel achtte zij poging tot zware mishandeling bewezen.



Vaker veroordeeld

De man is vaker voor mishandeling veroordeeld en moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt een schadevergoeding van 1000 euro betalen.



Uitspraak op 15 mei.

