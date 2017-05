Deze artiesten zie je op Bevrijdingsfestival Groningen

Op vrijdag 5 mei viert Nederland de bevrijding in 1945 en de vrijheid in het algemeen. Traditiegetrouw gebeurt dat in de provincie met het Bevrijdingsfestival in Groningen. In dit artikel vind je de programma's van de verschillende podia op rij.

12:30 - 13:00 De Jeugd van Tegenwoordig (komt met de helikopter)13:30 - 14:15 Dubioza Kolektiv14:45 - 15:30 Sue the Night16:00 - 17:00 Tom Odell17:45 - 18:45 Youngr (video hieronder)19:30 - 20:30 Glass Animals21:00 - 22:00 Chef'Special22:30 - 23:30 Kraantje Pappie12:30 - 13:00 Dion Bouwes13:30 - 14:00 Pieter van der Zweep14:30 - 15:00 Krödde15:30 - 16:00 Thijs Pot16:30 - 16:55 Erwin de Vries17:30 - 18:00 The Outtakes18:30 - 19:00 Burdy19:30 - 20:00 Hans Hannemann (video hieronder)20:30 - 21:00 CT Heida21:30 - 22:15 Pé & Rinus & De Containers14:00 - 14:30 DJ Melo14:30 - 15:00 ANBU15:10 - 15:40 Jairzinho15:45 - 16:15 Kevin16:25 - 16-55 Manzi17:15 - 17:45 Yung Nnelg18:00 - 18:30 Boyz in the Woods18:45 - 19:15 Boef (video hieronder)19:30 - 20:00 Donnie20:15 - 20:30 Sjaak21:00 - 21:30 Lil'Kleine21:45 - 23:00 Bizzey13:00 - 14:00 Baloji14:00 - 15:00 DJs hosted by Pushin Wood15:00 - 16:00 Ronald Snijders (video hieronder)16:00 - 16:55 DJs hosted by Pushin Wood17:00 - 18:00 Kel Assouf18:00 - 19:00 DJs hosted by Pushin Wood19:00 - 20:00 Orlando Julius & The Heliocentrics20:00 - 21:00 DJs hosted by Pushin Wood13:00 - 14:00 Magnificence14:00 - 15:30 Odette15:30 - 16:30 Mike Cervello16:30 - 18:00 De Sluwe vos18:00 - 19:00 T & Sugah19:00 - 20:00 Eye-D & Hidden20:00 - 21:30 Reinier Zonneveld (video hieronder)21:30 - 23:00 Juliana Yamasaki13:00 - 13:30 Joost Dijkema14:00 - 14:30 We Love You Sally Lightfoot15:00 - 15:30 Haas16:00 - 16:30 Kinoo17:05 - 17:30 Winnaar POPGroningen Talent Award (Boyz in the Woods)18:00 - 18:30 Hollow Men19:00 - 19:30 A Fugitive20:00 - 20:30 Model Depose21:00 - 21:30 LGHTNNG (video hieronder)22:15 - 23:00 Electropoëzie