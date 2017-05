Grasbaanracer Dirk Fabriek: 'Fietsen verleer je niet'

Dirk Fabriek is terug op de baan. De grasbaancoureur uit Stadskanaal maakte zondag z'n rentree. Hij was zwaar geblesseerd aan z'n enkel. In het gewricht is nu een aantal schroeven en plaatjes bevestigd.

Fabriek heeft niet getwijfeld over z'n rentree. 'Je had me niet moeten vragen op het moment dat ik in de kreukels lag hoor. Maar een dag later dacht ik er al weer anders over', vertelt hij na de races in Eenrum.Het is de tweede wedstrijd van het Open Nederlands Kampioenschap. De eerste was in Vries. Daar ontbrak Fabriek. En niet zonder reden. 'Ik ben vorig jaar door mijn blessure ver teruggezakt in het klassement van de ONK. Daardoor kreeg ik geen startplek bij de halve finale van de Europese kampioenschappen. En ook deelname aan een kwalificatiewedstrijd was onzeker. Waarom zou je dan nog het ONK rijden?'Een andere reden is dat er bij internationale wedstrijden in Duitsland simpelweg meer geld te verdienen is. En die races vallen vaak samen met de ONK-wedstrijden in Nederland. Fabriek rijdt nog wel mee voor het kampioenschap in zijn woonplaats Stadskanaal.In Eenrum gaat Fabriek als vanouds tekeer. Hij heeft de smaak weer te pakken en haalt de finale. 'Het is een virus, daar kom je niet meer vanaf. Het is en blijft een mooi spelletje. Fietsen verleer je niet', glimlacht Fabriek.Hij speelt geen rol van betekenis in de finale. Bij de start begeeft de koppeling het. 'We hadden er nog alles aan gedaan om zo goed mogelijk de finale in te gaan. Maar helaas een mechanisch probleem. Ik ga me nog wel meten met anderen in de loop van het seizoen.'Lees ook: