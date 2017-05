Kamervragen over voorspelling 400 aardbevingen

'Bent u het met ons eens dat als deze verwachting uitkomt, de schade niet te overzien is en dit ontwrichtend zou zijn voor de Groningse samenleving?'

Op die vraag wil het PvdA-Kamerlid Henk Nijboer antwoord van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken. Hij trekt bij de bewindsman aan de bel naar aanleiding van het RTV Noord-bericht van maandag over de 400 aardbevingen die Groningen nog te wachten zouden staan.Daarbij gaat het om een inschatting van emeritus hoogleraar reservoirtechniek Jacques Hagoort van de Technische Universiteit (TU) Delft. Hij doet dat op basis van een statistische analyse van de aardbevingen boven de 1.5 die zich al in Groningen hebben voorgedaan.Voor Nijboer is dat aanleiding Kamervragen te stellen. Zo wil hij weten in hoeverre Kamp dit 'een realistische inschatting' vindt.Hagoort verwacht één aardbeving van 4.4 op de Schaal van Richter. En dertien tussen de 3.0 en 4.0 op dezelfde schaal.De PvdA in de Kamervragen: 'Is bekend wat deze dertien aardbevingen betekenen voor Groningen. En wat is het effect van een aardbeving in Groningen van 4.4 op de Schaal van Richter?'De partij wil ook weten wat Kamp hier aan denkt te doen. 'Wat bent u bereid om te doen om de voorziene schade aan gebouwen te voorkomen. En om de psychische en sociale ellende te beperken.'