Bedrijven willen weer nieuw bouwen of uitbreiden

Bedrijven kopen weer meer grond voor nieuwbouw of uitbreiding. Toch ligt de verkoop van industriegrond nog altijd stukken lager dan enkele jaren geleden.

De Regio Groningen - Assen heeft in de jaarlijkse Bedrijventerreinenmonitor in kaart gebracht hoeveel grond er in 2016 is verkocht aan ondernemingen. In totaal is dat 4,8 hectare, verdeeld over tien kavels. Hotel- en restaurantketen Van der Valk tekende voor de grootste transactie met de koop van 1,6 hectare op het nieuwe Businesspark Ter Borch, aan de zuidzijde van de A7 bij Groningen.De verkoopcijfers voor 2016 zijn een stuk beter dan die van een jaar eerder, toen er slechts 0,6 hectare van de hand ging. Ook al is de gronduitgifte in 2016 wat aangetrokken, de verkopen blijven nog flink achter bij de gemiddelde verkoop over een langere periode. In 2008 bijvoorbeeld werd nog 19,9 hectare verkocht.Op de markt van bedrijfspanden is het aanbod met een derde gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Verkoop en verhuur van bedrijfsruimte daalde met een kwart.Hoewel de economie sterk is verbeterd, blijft de uitgifte van bedrijfskavels eveneens achter bij de verwachtingen. De planning die in 2012 voor de Regio Groningen-Assen is gemaakt wordt bij lange na niet gehaald. Wanneer de uitgifte op het niveau van het afgelopen jaar blijft, dan is er in het gebied tussen de twee plaatsen voldoende bedrijfsterrein voor de komende veertig jaar. Vanwege de ruime voorraad wordt momenteel vraag en aanbod bedrijfsgrond opnieuw in kaart gebracht.Op basis van CBS-cijfers stelt het Regiobureau Groningen - Assen vast dat het gebied het economisch gezien prima doet. Zo groeit het aantal bedrijven en inwoners er sterk.