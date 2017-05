Burgemeesters onderzoeken naar huwelijk tussen gemeenten

Wat zijn de gevolgen van een mogelijk huwelijk tussen hun gemeenten? Daar gaan de burgemeesters Gerard Beukema (Delfzijl), Anno Wietze Hiemstra (Appingedam) en Albert Rodenboog (Loppersum) samen met de gemeentesecretarissen naar kijken.

De burgemeesters schrijven dit in een memo aan de drie raden.Een aantal partijen in de gemeenteraden van Delfzijl en Loppersum hebben zich uitgesproken voor een fusie. De Damster coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen van die gemeenten willen dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de financiële gevolgen van de nieuwe gemeente. De burgemeesters doen het onderzoek naar aanleiding van deze oproep.Naast het financiële plaatje kijkt de stuurgroep naar 'wat voor gemeente ze willen zijn' en wat er de komende tien jaar op de agenda moet staan. In totaal gaan drie werkgroepen met ambtenaren aan de slag met de thema's.De werkgroepen kijken ook naar de onderwerpen die worden besproken tijdens de fusiegesprekken tussen de fractievoorzitters van de DAL-raden. In maart dit jaar kwamen zij voor het eerst bij elkaar. Vanavond staat op het Stadskantoor in Appingedam een tweede bijeenkomst op de agenda.Halverwege juni moeten de verslagen van de werkgroepen klaar zijn, zodat de gemeenteraden in september erover kunnen debatteren.