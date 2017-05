College Tour met Lubach niet in Stad, maar in Amsterdam

Iets meer dan een week voor de opnames is de opnamelocatie van College Tour met Arjen Lubach verplaatst. De programmamaker wordt niet meer in Groningen, maar in Amsterdam geïnterviewd.

Volgens de NTR, dat het interviewprogramma College Tour maakt, was de animo dermate groot dat Pathé Tuschinski in Amsterdam als nieuwe locatie is vastgelegd.Oorspronkelijk zou Lubach worden geinterviewd in de Der Aa kerk. 'Maar de toeloop was dermate groot dat we helaas hebben besloten het in Tuschinski te doen, daar passen 800 man in', zegt NTR woordvoerder René Takken.Kaartenbezitters kregen bij het bestellen te horen dat de opname sowieso in de stad Groningen zouden zijn. De locatie was nog niet bekend.Het verplaatsen van de opnames van Amsterdam valt bij sommige Goningers verkeerd.'We hebben gepoogd een andere locatie te vinden, maar dat is niet gelukt. We vinden het heel vervelend, want we willen Lubach het liefste interviewen in zijn stad.' Eerder werden Nobelprijswinnaar Ben Feringa en turner Epke Zonderland wél in Groningen geinterviewd voor College Tour.Groningers die niet naar Amsterdam willen reizen voor het programma kunnen hun kaarten weer inleveren, meldt de NTR.