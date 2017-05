La Place in V&D-pand opent volgende week, Jumbo op 23 mei

Kerstdrukte bij de Jumbo in de Euroborg, Grote Markt (Foto: Anja Otto/RTV Noord (archief))

De Jumbo houdt vast aan de datum van 23 mei voor de opening van haar supermarkt in het oude pand van de V&D in Groningen. Nog daarvoor wordt restaurant La Place in het pand geopend.

Door: Bart Breij