Dit zijn de extra bussen op Bevrijdingsdag

De bussen in Groningen rijden op 5 mei, Bevrijdingsdag, volgens een aangepaste dienstregeling. Ook worden er extra bussen ingezet naar de Bevrijdingsfestivals in Groningen, Assen en Zwolle.

Reizigers kunnen in de extra bussen gewoon betalen met OV-chipkaart of kunnen een kaartje kopen bij de buschauffeur. Ook abbonementen zijn geldig.Een overzicht met alle extra bussen en de dienstregeling zijn beschikbaar op qbuzz.nl/gd . De extra bussen rijden op de volgende lijnen:- Q-link 3 Lewenborg – Leek: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route.- Q-link 4 Beijum – Roden: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route.- Lijn 85 Oosterwolde – Groningen: rijdt 's middags extra ritten en 's avonds elk uur.- Lijn 133 Surhuisterveen – Groningen: rijdt van 12 tot middernacht 2 keer per uur.- Qliner 300 Groningen – Emmen: rijdt tot na middernacht 4 tot 6 keer per uur.- Qliner 304 Drachten – Groningen: rijdt de hele middag en avond 4 tot 6 keer per uur.- Qliner 309 Groningen – Assen: rijdt de hele dag 2 tot 4 keer per uur.- Qliner 312 Groningen – Stadskanaal: rijdt de hele dag 2 keer per uur.- Q-link 5 Groningen – Zuidlaren – Annen, Q-link 6 Groningen – Appingedam, lijn 20 Meppel – Assen en lijn 51 Groningen – Onnen rijden op 5 mei extra bussen.