BMW-gemeenten zijn eruit met oude accountant

Bedum, De Marne en Winsum zijn eruit gekomen met accountantskantoor Deloitte. Na gesprekken is een deal gemaakt.

De gemeenten moesten op zoek naar een nieuwe accountant omdat Deloitte plotseling afhaakte. Die zou te weinig personeel hebben om huisaccountant te blijven voor de gemeenten. Daarom moest er een ander kantoor gezocht worden die de jaarrekening van 2016 wilde controleren.Het ineens opzeggen van het contract door Deloitte zou extra kosten met zich mee hebben gebracht. De gemeenten wilden een schadevergoeding en dreigde met een gang naar de rechter. Dat is nu van de baan nu er een deal is gesloten met Deloitte. Ook omdat er is meegewerkt aan een goede overdracht naar de nieuwe accountant.Uiteindelijk is er een andere huisaccountant gevonden: Vallei Accountant uit Woudenberg. Maar de zoektocht naar een nieuwe accountant verliep moeizaam. Volgens de gemeenten is de reden daarvan omdat de meeste accountants het een te grote klus vinden.Over de hoogte van de schadevergoeding en de afkoopsom willen de gemeenten geen mededelingen doen.