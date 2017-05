Steunpunt Verlies en Rouw krijgt plekje in Appingedam

(Foto: ANP/Robin Utrecht)

Het Steunpunt Verlies en Rouw begint een spreekuur in Appingedam.

Het steunpunt is een laagdrempelige voorziening voor mensen die te maken hebben met een onomkeerbaar verlies en die hierin vastlopen.



Verlies in brede zin

Gerda Timmer van het steunpunt: 'Het gaat om verlies in brede zin. Dat kan het verlies zijn van een partner, kind of ouder, maar je kunt hier ook steun vinden na een echtscheiding. De leeftijd van de mensen die hier komen, varieert van eind twintig tot dik in de tachtig.'



Geen subsidie, wel ruimte

Het steunpunt had subsidie gevraagd van de gemeente Appingedam, maar die kon dat niet geven. Wel een ruimte voor een spreekuur. Dat wordt voortaan in de even weken gehouden in Gezondheidscentrum Overdiep in Appingedam. Je kunt daar op dinsdagmiddag terecht van 14:00 tot 16:00 uur.

Door: RTV Noord Correctie melden