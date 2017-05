UMCG-topman: 'Psychische schade inwoners aardbevingsgebied groeit'

(Foto: Walter Vos/ Flickr Creative Commons)

Voor de hoogste baas van het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen, is de grens bereikt. Jos Aartsen maakt zich grote zorgen over een verdere toename van psychische problemen bij inwoners van het aardbevingsbied en roept de landelijke politiek op tot actie.

Volgens Aartsen nadert de psychische druk op de inwoners het kookpunt. 'De psychische schade in Groningen is zeer groot. De problemen rond de gaswinning hebben grote impact op de mensen en dat leidt tot ook een groei van het aantal lichamelijke aandoeningen.'



Beneden alle peil

Aartsen luidt de noodklok in het magazine Zorgvisie. Wat hem betreft kan het niet zo doorgaan. 'De inschatting en afhandeling van de schade is beneden alle peil. Een deel van onze patiënten komt uit het gebied. Voor hen heeft dat grote gevolgen. Dat merken we hier dagelijks,' licht Aartsen toe.



Ook het personeel van het ziekenhuis heeft er volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur onder te lijden. 'Van de 14.000 werknemers wonen er 3000 in het aardbevingsgebied. Ook zij hebben hier last van.'



Haagse politiek schuldige

Aartsen vindt de Haagse politiek de grote schuldige. 'Den Haag bagatelliseert het probleem. Politici komen hier langs, zien de scheuren en de stutten in de gebouwen en zeggen allemaal dat het verschrikkelijk is. Maar terug in Den Haag lijken ze het wel te vergeten en gaan ze weer over tot de orde van de dag.'



Loze beloftes?

Aartsen doet een dringend beroep op de landelijke politiek om nu wel in actie te komen. 'Het is geen stijl dat politiek Den Haag wel jarenlang de revenuen incasseert, maar de Groningers aan hun lot overlaat. In de verkiezingscampagne struikelden partijen over elkaar met oplossingen. Nu komt het erop aan dat dit geen loze beloftes blijken.'



Op de barricades

Wat de hoogste baas van het UMCG betreft is er maar één oplossing: 'Die gaskraan moet verder dicht. Als Den Haag dit probleem niet serieus neemt, dan wordt dit bestuurlijk niet meer beheersbaar. Dan lopen de frustraties zo hoog op dat mensen de barricades opgaan.'



Door: RTV Noord Correctie melden