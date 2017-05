Spoorbrug verrijst in de skyline van Zuidhorn

De laatste boogdelen van de nieuwe spoorbrug in Zuidhorn liggen op hun plek. Maandag werden ze omhoog gehesen.

'Sinds vandaag zie je het nog beter', zegt projectleider Kees Siegers van de provincie Groningen. ''Het is een boogbrug en men heeft de laatste weken gewerkt aan de onderste delen van de boog. Nu zijn de bovenste delen van de boog ingehesen. 'De brug is inmiddels een blikvanger in de omgeving en te zien vanuit Grijpskerk en Aduard. Op zaterdag 8 juli wordt een deel van de brug over het Van Starkenborghkanaal naar de andere kant 'verscheept'. 'Dit duurt zo'n drie tot vier uur', aldus Siegers.Uiteindelijk gaat de brug nog zes meter de hoogte in en wordt hij 210 meter lang. Siegers: 'Dit is prachtig werk. En als alles goed verloopt, ben ik helemaal tevreden.'